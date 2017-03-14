WBC加賽規則搞烏龍 墨西哥成苦主

WBC世界棒球經典賽今天發生搞錯規則的烏龍，原本以為可以打加賽爭取晉級第2輪的墨西哥，後來被判定不能加賽、直接淘汰，墨西哥抗議後無效，卻也讓WBC衍生無謂爭議。

法新社報導，墨西哥原本相信，他們12日在激戰中以11比9擊敗委內瑞拉後，足以讓他們今天與義大利加賽、爭取晉級第2輪的資格。但今天一早，墨西哥卻被經典賽主辦單位通知遭淘汰，委內瑞拉才能跟義大利打加賽。

但先前WBC官方推特與美職大聯盟卻都貼文稱墨西哥將與義大利加賽，貼文隨後被刪除。

誰打加賽取決於一個關鍵的規則，是有關同組對戰的每局容許失分率；墨西哥的每局失分率1.12，委內瑞拉是1.11，義大利則是1.05。因此墨西哥被淘汰，由委內瑞拉跟義大利加賽，加賽結果委內瑞拉以4比3擊敗義大利，晉級第2輪。

但規則解釋後，仍讓墨西哥球員與官員非常不爽，墨方人員聲稱，他們12日賽前被告知的完全不是這麼一回事。

洛杉磯道奇隊的墨西哥一壘手龔薩雷茲（Adrian Gonzalez）在推特發洩對烏龍的不滿。他寫道：「賽前我們被告知只要能贏2分，我們明天就能打；看樣子有些制定規則的人連自己的規則都搞不清楚。」1060314

(中央社)