陸一高中生砍傷老師 被老師們群毆致死
中國大陸湖北省來鳳縣高中一名高二學生，11日與老師發生衝突，進而拿刀捅傷老師。然而，這名學生隨後卻被校內其他老師圍毆超過20分鐘，身上還出現刀傷，經送醫急救不治死亡。
有民眾向中國青年網爆料指出，11日晚間7時過後，這名高二學生因不明原因與老師發生衝突，進而用刀捅傷老師。隨後，校內其他老師便對這名學生展開至少20分鐘的圍毆。
之後，受傷的老師和這名學生被陸續送醫急救，但學生經過搶救不治死亡。經過查驗，這名學生的左胸出現刀傷。
報導指出，事後有人說，這名學生的刀傷是自殘所致，但也有人說是老師所為。更有目擊者說，這名學生被打得在地上爬了20分鐘，才被送往醫院。
報導說，面對媒體查證，校方及來鳳縣公安局、中共來鳳縣委宣傳部都不願透露任何訊息。
但知情人士指出，這名學生的父母親已離婚，歸現已再婚的父親撫養，但父親有債務在身，目前住在祖母家。在校成績平平，平日沈默寡言。
報導提到，另一名知情人士透露，全案在賠償人民幣80萬元的情況下和解，學生家屬已簽字。但這項消息並未獲得其他消息來源證實。1060314
(中央社)
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