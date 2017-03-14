魚池鹿篙粉紅吉野櫻夾道 這周末賞花最佳時刻
千期待、萬盼望，日月潭附近的魚池鄉鹿篙地區粉紅櫻花祕境，在花期遲到1個月後，近幾天終於綻開4、5成，民眾再也不必「興匆匆跑來、搖搖頭離去」，預定這個周末，會是賞花最佳時刻！
鹿篙粉紅櫻花位置在台21線中潭公路新城村北端紅綠燈口，通往埔里鎮珠格里的投65號道路「 香茶巷」指標7.5K至7K路旁，一段長3、400公尺的粉紅櫻花夾道，盛開期頗具可看性。
由於是鄉公所栽植、路過看花免花錢，常有家庭式散客，以輕鬆優游的態度開車兜風，到附近的各農民茶廠品茗、或路邊選購枇杷等農產，邊賞花邊拍紀念照；或是讓視覺先暖身，再進入九族文化村賞覽大規模的專業花海。
這些花往年都在春節到元宵之間綻放，但去年花期晚了半個月、今年甚至遲到1個多月，從2月14日情人節到上周，不知有多少人白跑、失望而返；直到前兩天在春雨滋潤下花苞開始綻開，今天白色情人節已經開約4到5成，再過3、4天，可望進入盛花期。
魚池鄉長陳錦倫表示，這片粉紅吉野櫻花的照顧與整理得之不易，尤其周邊景觀，多虧道路兩側地主台灣農林公司的協助與配合，減少雜物視覺汙染並拆除鐵絲網。籲遊客路旁賞花要注意交通安全，並發揮公德心，切勿折花、丟垃圾。
(中時)
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