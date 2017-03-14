別再經濟報復！韓總統大熱門文在寅要陸停手

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料將成為韓國新總統的文在寅周二呼籲中國，停止為美國在韓部署「薩德」（THAAD）反導系統所進行的經濟報復。

據路透報導，文在寅在與其他總統候選人進行辯論時表示，韓國必須勇敢地面對中國，並抗議任何不公正的舉措，但也要進行外交努力，以解決這問題。

據韓聯社報導，韓國民調機構Realmeter於9日公佈下屆總統大選民調結果，而在野的共同民主黨前黨魁文在寅連續10周領先，代總統黃教安則穩居第二，忠清南道知事安熙正則緊追在後。

(中時電子報)