名人視評》葉匡時:崩壞!政治酬庸介入文官系統(若無法觀看，請看以下視頻)

名人視評》葉匡時:崩壞!政治酬庸介入文官系統

政府有意修正行政院三級機關首長任命得予政務官的任用，這是非常嚴峻的問題，將會徹底破壞我國文官系統。

名家視評》葉匡時:崩壞!政治酬庸介入文官系統

行政院屬於一級機關，各部會屬於二級機關，各部會的下屬機關例如交通部的觀光局就是三級機關。如果未來三級機關的首長都以政務任用，將會使政治酬庸的問題會進入文官系統。以美國為例，美國總統雖然可以政治任命許多官職，但是這些官員行使政治權力時並不介入政黨政治運作。在台灣卻不然，台灣的政務官已經介入政黨政治的運作，如果三級首長都是政務任命，那麼政治酬庸會嚴重破壞文官專業。

(中時電子報)