46歲懷第三胎 丁寧：勉強得不到幸福
46歲女星丁寧與外籍老公馬修育有一對兒女，湊了一對「好」字，如今小兒子已經2歲，而她也致力於瑜珈運動，體態依然保持完美，沒想到日前她竟宣布懷了第三胎，讓外界相當驚喜，而即將成為3個孩子的媽，丁寧今天分享了自己的想法，感觸最深的就是：「勉強得不到幸福」。
丁寧說自己絕不強迫孩子，除非太誇張的決定，就是希望他們能養成自己做決定並且自己承擔的習慣，「上星期開始Audrey的一顆乳牙開始搖晃，醫生建議快拔掉，後面的牙已經開始長出來了，她馬上飆淚坐在地上大哭」，讓現場眾人都看傻了。
於是丁寧馬上帶女兒回家，告訴她：「牙齒長出來醜的是你」，還請老公找了一些牙齒很醜的照片給女兒看，然後說好絕對不主動提拔牙的事，結果後來Audrey境主動開口：「媽媽，我可以等牙齒自己掉嗎？」，丁寧則回應：「可以呀，但是如果撐太久後面擠出來就會醜醜的了」，由於她不喜歡用「騙」的去讓孩子做不喜歡的事情，因此之後把選擇權交給了女兒。
沒想到怕痛的Audrey竟主動表示下周要去拔牙，也很俐落地真的實踐此事，讓丁寧直呼不敢相信「拔牙之夜」能這麼順利，「我覺得好驕傲哦！然後我們3人好開心的回家」，也讓她更加確定：「勉強得不到幸福，生命中任何一件事都一樣」。
(中時電子報)
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