彰化縣鄉鎮農會召開理監事會議 今選出三巨頭
彰化縣26鄉鎮市農會，14日召開理監事會議，完成理事長、常務監事選舉並遴選總幹事，除永靖鄉農會理事監事難產外，其餘25鄉鎮市如期順利皆完成選舉，25名總幹事中除芬園、伸港、員林和二林為新任，其餘皆順利連任。
今天上午的理監事會議，由9名理事於理事會中相互選舉出理事長，並由理事長經半數以上理事同意後，遴選合格候聘的總幹事，監事會中則由3名監事推選1名常務監事。之後將於3月23日召開縣農會代表大會，選出縣級理事監事及全國農會代表，31日再選舉出縣農會理事長、常務監事和總幹事三巨頭。
其中，二水鄉農會因各有1位理事和監事辭去職位，致監事會無法召開，需重新公告登記補選出缺額監事後再召開監事會議。理事因人數過半，不再補選，由蔡瑞祥當選理事長，蔡文琳順利連任總幹事。
除永靖鄉農會之外，彰化縣其他25鄉鎮市有21名現任總幹事順利獲得續聘連任，另有四位新上任總幹事，包括：芬園農會黃翊愷、伸港鄉農會賴秀娥、員林市農會黃豐盛和二林鎮農會邱士平。
(中時)
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