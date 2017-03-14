萬金石馬拉松周日開跑 警方凌晨實施交管

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萬金石馬拉松周日開賽，當天新北市金山警分局自凌晨起實施交通管制。（李其樺翻攝）

萬金石馬拉松周日開賽，當天新北市金山警分局自凌晨起實施交通管制。（李其樺翻攝）

IAAF國際銅質認證萬金石馬拉松賽即將3月19日起跑，新北市金山警分局為了讓這場國際性賽事能圓滿舉行，動員650名警力、義交投入本屆賽事安全維護和交通管制及疏導工作，賽事管制時間從當天凌晨2點起至下午14點止，相關交通管制時間、路段如下：

一、 台二線萬里往石門方向車道，自萬里翡翠灣前至石門加油站路段（不含金山區外環道）及萬里區下社路、金山區民生路、磺港路及磺清路於當日凌晨2時至下午14時全段封閉供作比賽跑道。

二、 萬里區石角路、漁澳路、東澳路、港東路、港西路全線封閉至當日上午9點，惟野柳隧道至台二線野柳路口全線封閉至12時30分。

三、 台二線石門往萬里方向車道實施調撥，內側車道供萬里往石門方向車輛通行，外側車道供金山往萬里方向車輛通行。

警方提醒民眾，除與競賽有關工作及裁判人員車輛外，嚴禁車輛進入穿越賽道；另外，路跑當日駕車行經萬金石馬拉松賽事管制路段時，請減速慢行，遵循警察、義交及志工指揮疏導，並隨時收聽警廣即時路況報導。

(中時)