繳電費也可捐發票 簡單便利做公益
去年開始，水、電、瓦斯及電信公用事業已全面開立電子發票，為協助社會福利團體推廣捐贈電子發票做公益，北市社會局與台電公司及財政部推廣繳電費捐發票做公益，現在民眾在台電全國各地營業繳費時，也可以透過愛心碼直接把電子發票捐給社福團體。
社會局與台電呼籲，民眾一起繳電費捐發票做公益，除了希望大家節約用電外，更希望大家繳電費時多利用愛心碼將電子發票捐給社福團體，節省紙本發票列印。
為節能減碳，台電提供全省的營業所通路與社會局一起推動愛心碼捐電子發票的活動，增加社福團體獲得愛心發票機會。社會局說，繳電費捐發票活動自即日起跑，消費者到台電全國各地營業所繳費時，可主動出示愛心碼，或選擇台北市社會局甄選出的12家社福團體愛心碼，即可簡便捐電子發票做公益。
隨著政府推動電子發票、減少紙本發票，從2012年開立25.5億張電子發票、2013年37億張、2014年43.5億張到2015年的48.2億張電子發票，許多民眾仍不知如何將發票捐給指定的社福團體，因此社福團體收到的發票總數從2012年到2015年，捐贈率不到3.9%，社福團體平均受贈減少2至3成，中獎金額也大幅減少。
社會局表示，希望藉共同行銷增加民眾捐贈電子發票意願，減少社福團體募捐成本，大家一起為謀社會福祉攜手共同努力，並建立公私協力夥伴關係的新典範。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。