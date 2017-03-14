繳電費也可捐發票 簡單便利做公益

去年開始，水、電、瓦斯及電信公用事業已全面開立電子發票，為協助社會福利團體推廣捐贈電子發票做公益，北市社會局與台電公司及財政部推廣繳電費捐發票做公益，現在民眾在台電全國各地營業繳費時，也可以透過愛心碼直接把電子發票捐給社福團體。

社會局與台電呼籲，民眾一起繳電費捐發票做公益，除了希望大家節約用電外，更希望大家繳電費時多利用愛心碼將電子發票捐給社福團體，節省紙本發票列印。

為節能減碳，台電提供全省的營業所通路與社會局一起推動愛心碼捐電子發票的活動，增加社福團體獲得愛心發票機會。社會局說，繳電費捐發票活動自即日起跑，消費者到台電全國各地營業所繳費時，可主動出示愛心碼，或選擇台北市社會局甄選出的12家社福團體愛心碼，即可簡便捐電子發票做公益。

隨著政府推動電子發票、減少紙本發票，從2012年開立25.5億張電子發票、2013年37億張、2014年43.5億張到2015年的48.2億張電子發票，許多民眾仍不知如何將發票捐給指定的社福團體，因此社福團體收到的發票總數從2012年到2015年，捐贈率不到3.9%，社福團體平均受贈減少2至3成，中獎金額也大幅減少。

社會局表示，希望藉共同行銷增加民眾捐贈電子發票意願，減少社福團體募捐成本，大家一起為謀社會福祉攜手共同努力，並建立公私協力夥伴關係的新典範。

(中時)