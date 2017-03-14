聲明交代身後事拒急救 古巨基吐瓊瑤生死觀

瓊瑤發聲明交代身後事，古巨基對此發表看法。（圖／取材自瓊瑤臉書、東網）

知名作家瓊瑤日前在臉書發文，交代身後事，強調不動大手術、不進加護病房、不插鼻胃管等五聲明，並提到支持安樂死，瓊瑤認為「生是偶然，死是必然」，叮嚀別被「生死」的迷思給困惑，而港星古巨基曾演出改編自瓊瑤小說的戲劇《情深深雨濛濛》，談到瓊瑤，古巨基也表達力挺。

古巨基演出改編自瓊瑤小說《煙雨濛濛》的戲劇《情深深雨濛濛》紅遍中港台，古巨基因此成為一線男星，近日瓊瑤發表公開信交代身後事，古巨基向《東網》透露，他與太太每次到台北時，都會探望瓊瑤，彼此聊過對生命的看法，古巨基也提到，他從閒談中就見識到瓊瑤對生命的豁達「就如她公開發表的那封信一樣。」

(中時電子報)