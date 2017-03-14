中市府教育局國中英語演講 98所國中參賽
台中市政府教育局為提升英語學習風氣，特舉辦國中英語演講、作文、歌唱及讀者劇場四大比賽，其中國中學生英語演講比賽，14日在霧峰區市立光復國民中小學舉行，共98所公私立國中參賽，學生展現學習成果，也互相觀摩交流。
教育局指出，英語演講比賽由市內98所公私立國中學校各派1名學生參加，包括市立學校80所、私立學校17所及國立中科實驗高級中學國中部1所。私校獨立1組競賽，公立學校則依班級數大小分為3組競賽；參賽者以英語表達想法、展現學習成果，也互相觀摩學習。
今年比賽主題搭配時事，分別是「What I like best about my school」、「Three things that trouble me the most」、「What Facebook /Line does to me」。教育局長彭富源表示，演講主題與日常生活結合，希望透過比賽強化國中生英語教學成效，也讓學生都能勇於嘗試、樂在學習。
彭富源表示，因應國際化地球村趨勢，該局鼓勵各校先行辦理校內英語演講比賽，透過多元方式遴選出代表團參賽，藉此提高學生的參與感及榮譽感，也提升外語風氣。比賽活動特全程錄影，賽後製作DVD發送提供各校，作為英語教學參考和推廣使用。
(中時)
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