中市府教育局國中英語演講 98所國中參賽

教育局舉辦國中英語演講、作文、歌唱及讀者劇場四大比賽,國中學生英語演講比賽,14日在霧峰區市立光復國民中小學舉行!(陳世宗翻攝)

台中市政府教育局為提升英語學習風氣,特舉辦國中英語演講、作文、歌唱及讀者劇場四大比賽,其中國中學生英語演講比賽,14日在霧峰區市立光復國民中小學舉行,共98所公私立國中參賽,學生展現學習成果,也互相觀摩交流。

教育局指出,英語演講比賽由市內98所公私立國中學校各派1名學生參加,包括市立學校80所、私立學校17所及國立中科實驗高級中學國中部1所。私校獨立1組競賽,公立學校則依班級數大小分為3組競賽;參賽者以英語表達想法、展現學習成果,也互相觀摩學習。

今年比賽主題搭配時事,分別是「What I like best about my school」、「Three things that trouble me the most」、「What Facebook /Line does to me」。教育局長彭富源表示,演講主題與日常生活結合,希望透過比賽強化國中生英語教學成效,也讓學生都能勇於嘗試、樂在學習。

彭富源表示,因應國際化地球村趨勢,該局鼓勵各校先行辦理校內英語演講比賽,透過多元方式遴選出代表團參賽,藉此提高學生的參與感及榮譽感,也提升外語風氣。比賽活動特全程錄影,賽後製作DVD發送提供各校,作為英語教學參考和推廣使用。

(中時)