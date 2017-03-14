洩密案 馬英九：這是一般公務處理 完全不涉犯罪
北檢今依違反通保法、教唆洩密等罪嫌起訴前總統馬英九。馬英九今出席第一屆台大哈佛論壇開幕式，步入會場時臉色凝重。馬受訪時表示，關說司法個案立委沒事，但處理司法關說醜聞的人卻被起訴，公理何在？他一定會到法院為公理奮鬥到底。
馬英九說，遺憾檢察官在偵查階段並未了解他對這件事情的說明，前檢察總長黃世銘因為這涉及立法院高層立委及相關部會，若曝光是世界級的醜聞，所以來向他報告。
馬英九表示，他因為兩個原因請時任行政院長江宜樺及總統府副秘書長羅智強到他家共商因應之道。第一，這可能影響行政院跟立法院未來關係，以及行政院所送法案進度；第二，因為部會首長涉案，將來若有政治責任可能會有異動發生，部會首長去留決定是總統跟院長的共享權力。
馬英九指出，他找江宜樺跟羅智強主要是做危機處理，這是一般公務處理過程，完全不涉及犯罪，「尤其是他們兩位都不是不應該知道的人」，他會在法庭上詳細說明，公務處理、危機處理不構成犯罪。
馬英九強調，他對他的清白有信心，相信法院能真正秉持公平正義作出正確的判決。
(中時)
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