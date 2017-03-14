查長者消費爭議 大千電影院、袖珍博物館未給半價
許多高齡消費者常因資訊不明遭遇消費爭議，北市稽查長照機構、公車、電影院、營養食品業者，發現「大千電影院」和「袖珍博物館」未依法給長者半價優惠，長照機構則有契約不完備、未載明資訊等缺失，市府已輔導業者改進。
北市法務局今上午召開記者會公布稽查結果，共抽查35家長照機構，其中21家有缺失，包括未載明房型、退費條款不符規定、未退膳食費等，均已限期改善完成；公車業者、營養食品則全數符合規定。
電影院業及展演活動業者部分，五星級飯店六福皇宮內的「大千電影院」及「袖珍博物館」未依《老人福利法》第25條，給予長者半價優惠，袖珍博物館允諾6月分改善，大千電影院則表示難以配合。北市觀傳局說，由於該法條無相關罰則，業者不配合，只能持續輔導改善，會適時建請中央修法，落實老人福利。
北市副市長鄧家基表示，市府除了提供長者關懷照顧服務，也積極推動老人共餐、以房養老，未來會加強稽查長照機構頻率，給長者安居生活。
法務局主任消保官何修蘭強調，這次稽查以高齡消費者為主軸，但若民眾有任何消費爭議，也可利用消費者服務專線「1950」或撥打市民熱線「1999」轉6169（外縣市請撥：02-2725-6169）查詢。
(中時)
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