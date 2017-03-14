台北體育用品展創新產品登場 劉雨柔現身體驗得獎作品

貿協秘書長葉明水在體育用品展展前記者會上致詞。圖：張佩芬

右起，葉明水與活動代言人劉雨柔合影。圖：張佩芬

葉明水（右二）與公協會代表及劉雨柔舉著冠軍腰牌合影。圖：張佩芬

現場展示的運動產品。圖：張佩芬

張佩芬／台北報導

2017年「台北國際體育用品展(TaiSPO)」，將於3月22日至25日在世貿一館及三館盛大展出。台灣重訓女神劉雨柔在今(14)日的展前記者會中，一出場即帶來一段運動拳擊健身示範，並帶領與會者搶先體驗TaiSPO創新產品獎得獎作品。主辦單位外貿協會秘書長葉明水表示， TaiSPO舉辦至今已44年，是國內歷史最久的展出。

今年展覽規模共有323家廠商，使用1,800個攤位，展覽品項涵蓋健身器材、山海極限運動用品、各式球類及運動服飾，國內外知名品牌群聚。今年北歐第一大健身器材供應商Tunturi首次於TaiSPO參展，可以見得該展已成為享譽國際的專業貿易商展。

2017年TaiSPO創新產品獎由11項產品獲得卓越獎，從得獎產品可看出運動產品的發展趨勢，不僅兼顧機能及高性能，還結合方便收納的特性及居家健身的理念。世盛國際開發公司發表的AROFLY是一款輕巧的自行車全功能車表，可以精準計算出騎乘數據，並透過藍芽顯示於智慧型裝置中。

寬鑫公司的樓梯式溜滑梯，可固定在室內的樓梯上，遊樂不受空間限制。久祿公司的蠶絲球，使用環保PU材料製成，撞擊地面零噪音，將家中變身小型球場；因應高齡化社會來臨，運動器材與醫療復健結合也為一大趨勢，喬山健康與岱宇國際皆開發針對銀髮族使用的復健型健身器材，市場跨足健身及銀髮產業。展覽期間世貿三館設有創新產品獎展示專區開放參觀體驗。

展覽期間舉辦一系列的產業論壇，3月22日下午舉辦「馬拉松暨運動行銷研討會」，3月23日還有「健身產業暨健身房經營研討會」，由國際級講師主講全球路跑活動趨勢及健身產業發展、健身俱樂部新型態經營及最新健身訓練課程，報名及參觀詳情請見官方網站。同期於南港展覽館舉辦台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)，兩展聯合打造唯一全亞洲所有體育用品一次滿足的採購平台，提供海內外專業人士掌握產業最新脈動、洽商合作及採購的良機。

(工商)