為守護受虐兒 家扶社工生命曾遭威脅

家扶基金會今天表示，早年「法不入家門」，為守護受虐兒，家扶的門被打破、社工生命受威脅，但仍堅持達成使命，投入兒保30年，幫助超過2萬名受虐兒。

家扶基金會今天舉行「用愛包圍受虐兒」記者會，會中分享家扶社工投入兒童保護的經驗和成果，家扶兒保代言人、藝人徐若瑄和響應兒保工作的愛心企業共同與會。

曾擔任家扶社工的郭淑美分享過去經歷，有3個孩子在母親照顧下狀況不佳，大姊被賣到歌仔戲班賺錢，剩下的小姊弟生活在鋪滿屎尿的家裡，她到父親工作場所溝通，建議父親讓孩子安置到寄養家庭，結果母親正好來找父親，看到她以為是小三，「一上來就是一巴掌」，讓她至今記憶猶新。

同樣曾任社工的魏宗胤也指出，過去曾有一名棄嬰，父母將孩子交給保母後就消失，但孩子有先天心臟病，保母散盡家財、甚至典當傳家之寶，帶孩子就醫，當時醫師診斷要馬上開刀，卻找不到監護人簽同意書，後來兒童福利法修法通過，這個嬰兒成為第一個移轉監護權的孩子，順利送進手術房，但依舊沒熬過這一關，沒機會長大。

家扶基金會執行長何素秋表示，家扶成立67年，投入兒保工作已30年，早期「法不入家門、天下無不是父母」，因此兒保工作很艱難，當時家扶的門被打破、社工生命被威脅、家屬放狗咬人或拿菜刀威脅，但社工仍堅持保護兒童的使命，投入兒保工作30年，家扶已幫助超過2萬名受虐兒童。

根據家扶分析受助個案也發現，95%施虐者是和孩子同住的家人，87%是親生父母，而58%施虐原因是缺乏親職知識或未建立正確教養觀念，43%是因為婚姻失調而導致家庭功能不彰，讓孩子成為代罪羔羊。

何素秋指出，經過家扶和眾多單位的努力，台灣社會已逐漸建立兒保意識，但仍有不足，因此家扶發起「用愛包圍受虐兒」行動，希望大家成為兒保好鄰居，民眾都能有兒保意識，讓兒保成為社會運動，共同健全兒童保護網絡。1060314

(中央社)