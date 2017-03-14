日男最想談戀愛的名女人 新垣結衣奪冠
今天是日本的白色情人節，男性對心儀的女性贈送巧克力的節日。日本ORICON NEWS公布第10屆「最想跟她談戀愛的名女人排行榜」， 女星新垣結衣奪冠，擠下綾瀨遙。
新垣結衣今年稱冠最「想跟她談戀愛的名女人排行榜」，主要是她的形象給人一股清新脫俗感，一直讓男性感到傾心。
在去年10月播放的日劇「月薪嬌妻」，新垣結衣擔綱女主角，與劇中男主角簽下「結婚契約」，劇中的戀愛讓很多人覺得內心有「小鹿亂撞」、「揪心」感。
尤其是每集播畢後播出的「戀舞」，新垣和劇中人物一起跳舞，搭配著男主角星野源唱的「月薪嬌妻」主題曲「戀」，新垣的舞姿，魅力無窮，「戀舞」爭相被模仿，幾乎成為國民舞蹈。
日前，新垣幫服飾連鎖店「優衣庫」代言的新電視廣告在電視播出，主題是「輕鬆穿，有飄逸感」，她再秀可愛舞姿。
女星綾瀨遙去年奪冠，今年退居第2名，未能達成4連霸，但她的女人味漸增，也不斷地挑戰更精湛的演技，她在2016年NHK大河幻想電視劇「精靈守護者」、電影「被稱為海賊的男人」一片中，展現女性堅毅的特質。1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。