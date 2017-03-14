日男最想談戀愛的名女人 新垣結衣奪冠

今天是日本的白色情人節，男性對心儀的女性贈送巧克力的節日。日本ORICON NEWS公布第10屆「最想跟她談戀愛的名女人排行榜」， 女星新垣結衣奪冠，擠下綾瀨遙。

新垣結衣今年稱冠最「想跟她談戀愛的名女人排行榜」，主要是她的形象給人一股清新脫俗感，一直讓男性感到傾心。

在去年10月播放的日劇「月薪嬌妻」，新垣結衣擔綱女主角，與劇中男主角簽下「結婚契約」，劇中的戀愛讓很多人覺得內心有「小鹿亂撞」、「揪心」感。

尤其是每集播畢後播出的「戀舞」，新垣和劇中人物一起跳舞，搭配著男主角星野源唱的「月薪嬌妻」主題曲「戀」，新垣的舞姿，魅力無窮，「戀舞」爭相被模仿，幾乎成為國民舞蹈。

日前，新垣幫服飾連鎖店「優衣庫」代言的新電視廣告在電視播出，主題是「輕鬆穿，有飄逸感」，她再秀可愛舞姿。

女星綾瀨遙去年奪冠，今年退居第2名，未能達成4連霸，但她的女人味漸增，也不斷地挑戰更精湛的演技，她在2016年NHK大河幻想電視劇「精靈守護者」、電影「被稱為海賊的男人」一片中，展現女性堅毅的特質。1060314

(中央社)