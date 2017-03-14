馬英九涉洩密遭起訴 還有另一案偵辦中

前總統馬英九所涉教唆洩密及違反通訊保障及監察法等案，今天遭台北地檢署起訴；然而，馬英九被控去年9月到東吳大學演講時，涉嫌洩露「馬習會」秘辛，此案北檢仍在偵辦中。

這起案件源於律師黃帝穎等人去年11月赴北檢提告；黃帝穎說，馬英九在東吳大學「嚴家淦法學講座」時，公開洩露「馬習會（馬英九與大陸領導人習近平會面）」的會前協商內容，但馬習會的磋商程序及協商內容被列為國家機密，國會及各界無法事前監督，也沒辦法了解磋商過程。

黃帝穎指出，當時陸委會稱馬習會被核定為國家機密，但馬英九卻沒有經過解密程序下，對外散播當初磋商過程，此舉不但已傷害台美互信，還被馬英九拿來炫耀、說嘴，顯然涉及刑法洩密罪，檢方應當依法偵辦。

這起案件目前北檢仍在偵辦中，現仍為他字案。1060314

(中央社)