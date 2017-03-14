馬英九遭起訴：公理何在

前總統馬英九今天遭起訴，他下午親自出面回應時說，這顯示關說司法個案的立委沒事，但處理司法關說醜聞的人卻被起訴，「這真是公理何在？」他對自己的清白有信心，一定會到法院為公理奮鬥到底。

台灣台北地方法院檢察署偵辦前總統馬英九被控涉嫌教唆洩密案，今天依違反通訊保障及監察法等起訴馬英九。

馬英九下午出席第一屆台大哈佛論壇開幕式，會後公開對外回應。1060314

(中央社)