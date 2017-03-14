洪秀柱批：關說司法的人 有什麼資格談論正義

我要評比

北檢今依違反通保法、教唆洩密等罪嫌起訴前總統馬英九。國民黨主席洪秀柱今在臉書發文表示，相當遺憾。

她說，民進黨團總召柯建銘接受媒體採訪時表示，「馬英九遭起訴，代表馬英九有罪難逃」、「等這一刻等很久了」，這種假公濟私，假裝自己是代表「正義」的言行，實在是非常的荒謬，令人不齒。

洪秀柱表示，關說自己涉入的案子，試圖利用政治介入司法的不正是柯建銘嗎？關說司法的人，有什麼資格談論正義。

(中時)