怒批一例一休 傅崐萁籲暫緩5年
南投縣長林明溱表態抗拒一例一休，花蓮縣長傅崐萁「再補一槍」，開砲批評政策讓勞資「雙輸」，強調台灣景氣遇到空前災難，各行各業哀嚎遍野，呼籲中央懸崖勒馬，5年後等台灣經濟夠壯大，經濟有足夠實力的時候再實施。
花蓮縣長傅崐萁今午召開記者會指出，520之後，台灣放棄大陸市場，造成觀光景氣一片蕭條，我們的政府卻不斷推動業別鬥爭、世代鬥爭、階級鬥爭、文化鬥爭和清算鬥爭，已經讓所有產業面臨空前劇變。
傅崐萁強調，在景氣一片蕭條時，號稱「最會溝通的政府」，此時卻強推一例一休，自從政策上路以來，不只讓雇主要提高3成以上的人事成本，勞工更可能要被迫長期休無薪假，連加班機會都沒有，明顯就是一個勞資雙輸的政策。
他認為，一例一休不只南投、花蓮，相信不分藍綠各縣市都無法執行，因為沒有企業能夠在景氣一片蕭條時，還要承擔巨大的成本提升，南投縣長林明溱只是說出了「事實的真相」。
他呼籲蔡政府，在景氣一片蕭條的當下，應優先安定台灣民生，讓基層勞工能主動增加收益，強烈建議中央懸崖勒馬，暫緩5年實施，等待台灣經濟夠壯大，有足夠實力再來考慮，也能讓台灣企業與基層勞工得到喘息機會。
(中時)
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