穿高跟鞋賞花 粉領族罹足底筋膜炎

20多歲粉領族穿高跟鞋賞花、走路超過8小時，隔日罹患足底筋膜炎，疼痛到幾乎難以行走。（林欣儀攝）

為幫助患者治療，亞大醫院特別打造「夜間足踝護具」，幫助粉領族復健。（林欣儀攝）

愛美族要小心了！台中市一名20多歲粉領族，日前穿著高跟鞋與好友外出賞花，隔天起床竟發現「舉步維艱」，腳一碰到地面就疼痛不堪，就醫才發現是足底筋膜炎作祟，不只暫時得告別最愛的高跟鞋，還需配戴護具復健。

亞洲大學附屬醫院復健部主任周立偉表示，這名上班族平日都在辦公室從事文書工作，運動量不大，日前她與朋友相約賞花，為了拍照能顯示窈窕的身材，特地穿上高5公分的高跟鞋且一天行走時間超過8小時。

周立偉說，這名女患者當下只覺得腿部覺不舒服，以為休息一晚就好了，未料，隔天起床、腳觸地的剎那，後腳跟痛到讓她飆淚，休息約半小時後才能勉強行走，就醫確診為足底筋膜炎，為方便治療，特別為她打造「夜間足踝護具」，藉著睡覺時強迫其足踝擺在適當的位置，三天後症狀獲得改善。

周立偉強調，足底筋膜位於蹠骨與跟骨間，該處組織若被過度刺激，產生充血發炎的現象就為足底筋膜炎，其好發原因包括穿著高跟鞋長時間行走、過度運動、體重過重造成腳底負擔、鞋底太硬或太薄與過度腳底按摩等，疼痛感多位於跟骨內側與足底。

(中時)