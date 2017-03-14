今年首例重症 男童染腸病毒併發腦炎

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南部一名1歲半男童因發燒、無故驚嚇等情況就醫，確診腸病毒，且併發腦炎，住院7天才出院，這是今年首例腸病毒重症個案。

衛生福利部疾病管制署下午進行疫情週報，疫情中心主任劉定萍公布今年首例腸病毒重症個案，是一名南部1歲半男童。2月下旬因發燒、無故驚嚇、嗜睡等情形就醫收治住院，隔天因症狀持續且心跳加速，通報為腸病毒重症合併腦炎，經檢驗與審查確認為克沙奇A2型腸病毒重症。

衛生單位調查發現，個案3歲的姊姊在2月20日曾確診為腸病毒，現已康復，其他人沒有疑似症狀，衛生單位已加強個案家屬腸病毒相關衛教及環境消毒方法。

疾管署防疫醫師黃馨頤表示，腸病毒重症病程發展快速，提醒家中嬰幼兒如診斷為腸病毒時，應留意是否出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵。

依疾管署監測資料顯示，目前腸病毒門、急診就診人次仍處低點，社區主要流行腸病毒為克沙奇A型，腸病毒71型病毒活躍度仍低。去年累計33例腸病毒重症個案，其中23例感染腸病毒71型（含1例死亡），克沙奇A4型、A6型、B3型各2例，克沙奇A2型、A5型、B4型與伊科18型各1例。

疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒疫情約每4年會有一次大流行，原本預測去年會有大流行，所幸家長、學校共同幫忙，沒有腸病毒71型的大爆發。不過，今年防範依舊要上緊發條。

羅一鈞說，腸病毒每年約在春夏季流行，尤其4到6月會出現一波流行。今年2月下旬出現首例腸病毒重症，也跟往年出現首例重症個案的時間差不多。

黃馨頤表示，腸病毒傳染力極強，部分患者感染腸病毒後僅有類似感冒的輕微症狀，不易察覺及預防而成為潛在傳染源。

她說，民眾工作返家應先更衣、以肥皂洗手後再抱小孩，如帶家中幼童外出，幼童返家或進食前也需確實用肥皂洗手，以降低感染風險。1060314

(中央社)