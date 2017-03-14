南投縣擬不守1例1休 勞團：應嚴格勞檢
針對南投縣研議不遵守勞動基準法所定之「一例一休」，勞團紛紛表示匪夷所思，地方政府就應該遵守中央法規。甚至有勞團建議，勞動部應對南投縣旗下的企業嚴格勞檢。
媒體報導，一例一休爭議不斷，有選民壓力的縣市長難為。台北市長柯文哲昨天說，「夾在中間很為難」，南投縣長林明溱更指示南投縣政府法制人員研議，「南投縣能否不施行」。
對此，高教工會研究員陳柏謙表示，勞基法是全國適用，如果南投縣不想守法，那南投縣應該要恢復7天假。台灣勞工陣線秘書長孫友聯更直言，南投縣這樣真的很糟糕，他們應該要尊重憲法體制，不滿就請立委提案修法，呼籲勞動部應對南投縣旗下的企業嚴格勞檢。
陳柏謙表示，一例一休不是沒有彈性，而是加班費增加，企業的人事成本增加，但真正的人事影響有限，即使勞工休息日都出來加班，且老闆都依法給予加班費，其成本也最多增加2成至3成。
陳柏謙說，當初也是工商界呼籲要趕快通過一例一休且砍掉7天假的法案，如果真的要修法，就請還給勞工7天假。
孫友聯指出，提出要修法或認為窒礙難行的縣長，是中了「一例一休恐慌症」，建議當地的勞工要給這些縣市長一些教訓，因為一例一休是縮短工時，讓大家可以休息，並增加就業機會，解決失業問題。
孫友聯說，這樣出來講話的縣市長並不適任，如果一例一休真的這麼難堪，應該建請立委修法。1060314
(中央社)
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