加州議員倡政府買單 不讓學生背學貸

美國高等教育學費越來越高不可攀,於是加州議員倡議「免貸學位」(Degrees Not Debt)的獎學金計畫,由州政府提撥近500億台幣,幫助莘莘學子求學不必背學貸。

多位加州民主黨籍議員,包括加州眾議院議長倫登(Anthony Rendon)等,今天召開記者會,宣布他們這項造福學子的倡議。

議員們主張,「免貸學位」獎學金計畫適用對象,包括加州大學(UC)與州立大學(CSU)系統共39萬名學生,原則上5年之內分階段實施,每年減少學生20%的負債,直到實現100%學債全免的目標。

「免貸學位」的目標非常明確,就是要幫助家庭減輕教育費用支出的負擔,抑制逐年飆漲的高等教育學費,目前CSU系統的學校每學期平均學費2萬1000美元,至於UC系統學校平均更高達3萬3000美元。

議員們指出,若他們的倡議能夠全然落實,且方案從2018學年度開始實施,則首個學年州政府需斥資16億美元。估計這筆相當於新台幣500億元的費用,議員們說,仍在州預算可控管的範圍內。

另據「洛杉磯每日新聞」(Daily News of Los Angeles)報導,「大學入學與成功研究所」(the Institute for College Access and Success)統計,截至2015年,54%從加州大學院校畢業的學生負債不減反增,平均欠債2萬2000美元。1060314

