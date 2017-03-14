加州議員倡政府買單 不讓學生背學貸

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美國高等教育學費越來越高不可攀，於是加州議員倡議「免貸學位」（Degrees Not Debt）的獎學金計畫，由州政府提撥近500億台幣，幫助莘莘學子求學不必背學貸。

多位加州民主黨籍議員，包括加州眾議院議長倫登（Anthony Rendon）等，今天召開記者會，宣布他們這項造福學子的倡議。

議員們主張，「免貸學位」獎學金計畫適用對象，包括加州大學（UC）與州立大學（CSU）系統共39萬名學生，原則上5年之內分階段實施，每年減少學生20%的負債，直到實現100%學債全免的目標。

「免貸學位」的目標非常明確，就是要幫助家庭減輕教育費用支出的負擔，抑制逐年飆漲的高等教育學費，目前CSU系統的學校每學期平均學費2萬1000美元，至於UC系統學校平均更高達3萬3000美元。

議員們指出，若他們的倡議能夠全然落實，且方案從2018學年度開始實施，則首個學年州政府需斥資16億美元。估計這筆相當於新台幣500億元的費用，議員們說，仍在州預算可控管的範圍內。

另據「洛杉磯每日新聞」（Daily News of Los Angeles）報導，「大學入學與成功研究所」（the Institute for College Access and Success）統計，截至2015年，54%從加州大學院校畢業的學生負債不減反增，平均欠債2萬2000美元。1060314

(中央社)