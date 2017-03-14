加州議員倡政府買單 不讓學生背學貸
美國高等教育學費越來越高不可攀，於是加州議員倡議「免貸學位」（Degrees Not Debt）的獎學金計畫，由州政府提撥近500億台幣，幫助莘莘學子求學不必背學貸。
多位加州民主黨籍議員，包括加州眾議院議長倫登（Anthony Rendon）等，今天召開記者會，宣布他們這項造福學子的倡議。
議員們主張，「免貸學位」獎學金計畫適用對象，包括加州大學（UC）與州立大學（CSU）系統共39萬名學生，原則上5年之內分階段實施，每年減少學生20%的負債，直到實現100%學債全免的目標。
「免貸學位」的目標非常明確，就是要幫助家庭減輕教育費用支出的負擔，抑制逐年飆漲的高等教育學費，目前CSU系統的學校每學期平均學費2萬1000美元，至於UC系統學校平均更高達3萬3000美元。
議員們指出，若他們的倡議能夠全然落實，且方案從2018學年度開始實施，則首個學年州政府需斥資16億美元。估計這筆相當於新台幣500億元的費用，議員們說，仍在州預算可控管的範圍內。
另據「洛杉磯每日新聞」（Daily News of Los Angeles）報導，「大學入學與成功研究所」（the Institute for College Access and Success）統計，截至2015年，54%從加州大學院校畢業的學生負債不減反增，平均欠債2萬2000美元。1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。