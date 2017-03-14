川普女婿家族大樓 傳獲陸企注資4億美元
彭博今天報導，美國總統川普女婿庫許納準備接受中國大陸安邦保險集團，對紐約曼哈頓辦公大樓注資4億多美元。
法新社引述彭博報導，庫許納公司（Kushner Companies）與安邦保險集團有關紐約第五大道666號房地產的協議值40億美元，房地產專家稱這對庫許納方面是非常有利的交易。庫許納是川普女兒伊凡卡（Ivanka）的丈夫。
這將讓這棟41層大樓估值28.5億美元，為富有的曼哈頓（Manhattan）地區單棟建築歷來最高。
彭博說，安邦「與中國權力結構關係曖昧不明」，先前在美國的投資案已引發國安疑慮。
報導還說，這項投資協議讓庫許納公司獲現金付款、新合夥事業股權、以及現有抵押債務再融資11.5億美元。彭博取得目前正流傳以吸引其他投資人的協議細節。
報導說，2.5億美元債務有一大筆將被免除，結算債務後僅5000萬美元。
報導引述庫許納公司發言人約爾斯（James Yolles）說法，稱庫許納已將個人持有第五大道666號股權賣出，因此沒有利益衝突問題。
根據彭博，安邦外部發言人拉鞏尼斯（Tim Ragones）不願就協議內容置評，但否認公司股權結構不透明。（譯者：中央社盧映孜）1060314
(中央社)
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