洪秀柱：柯建銘關說 沒資格談正義

我要評比

國民黨主席洪秀柱今天說，聽聞前總統馬英九遭起訴，感到相當遺憾；試圖利用政治介入司法的不正是民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘嗎？關說司法的人，有什麼資格談論正義。

台灣台北地方法院檢察署偵辦馬英九被控涉嫌教唆洩密案，依違反通訊保障及監察法等起訴馬英九。

洪秀柱下午在社群網站臉書（facebook）發文表示，聽聞馬英九遭起訴，感到相當遺憾。柯建銘接受媒體採訪時稱「馬英九遭起訴，代表馬英九有罪難逃」、「等這一刻等很久了」，這種假公濟私，假裝自己是代表「正義」的言行，實在是非常荒謬，令人不齒。

她說，關說自己涉入的案子，試圖利用政治介入司法的不正是柯建銘嗎？關說司法的人，有什麼資格談論正義。1060314

(中央社)