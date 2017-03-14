萬金石馬拉松 金山組30隊加油團替跑者打氣
2017新北市萬金石國際馬拉松比賽將於3月19日開跑，也是全台唯一由國際田徑總會（IAAF）認證的馬拉松比賽，今年更提昇為銀標籤規格舉辦，金山出動30隊加油團要替1萬多名參賽跑者打氣。
金山區公所表示，萬金石馬拉松賽事為北海岸年度重要活動，為展現在地人熱情，在地機關、學校及團體也組成30隊加油團，近800位民眾將會共襄盛舉，公所將提供格格帽、舞會面具、復仇者聯盟面具、米老鼠髮圈、學士帽、哈利波特帽等各式加油道具，一同為選手加油打氣。
選手從萬里起跑，經金山、石門，山海交錯的美麗維納斯海岸線盡收眼底，為全台最美的馬拉松賽事路線之一；今年的賽事以「onlyWAN」主題，取獨一無二、萬中選一的品牌精神，本屆賽事項目分為快樂馬（7K）、迷你馬（14K）以及馬拉松（42.195K），參賽選手預估達1萬2500人。
(中時)
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