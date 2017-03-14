雲林林內鄉免費路跑 四小時內兩千個名額秒殺
林內鄉公所首次舉辦的鄉內路跑十公里、五公里、三公里，本周末三月十八日將登場，報名免費還贈送獎品、摸彩，兩千個名額四小時內就秒殺。
全台瘋路跑，路跑者多有使用者付費概念，即使繳費路跑，名額仍僧多粥少，林內鄉公所第一次舉辦路跑，還是堅持不收費，只要跑者來認識林內鄉美好就夠。
鄉長張維崢表示，別人辦路跑多為了營利，林內呵護自然已經十一年，希望民眾用雙腳來跑，迎接下周末紫斑蝶季到來。
張維崢說，現在來林內正是時候，稻田正青翠、柳丁花正香、木瓜園很漂亮，林內不只有國道、省道，還有「蝶道」，茂林的紫斑蝶已經出發，下周就會抵達林內。
清潔隊長許思婷表示，一月十九日開放報名四小時內就額滿，大家都很吃驚，雲林縣的路跑者大概都會來，還有一部分是外縣市跑者。
「一定要來跑啊！」許思婷有點擔心有人搶免費名額，但報了名臨時不來跑，「我們還有找空拍機來，空空的就不好看了。」
張維崢強調，這次路跑絕對安全，從舊寶隆紙廠出發後一路右轉、右轉、右轉就完成了，三公里、五公里、十公里只是大小圈之分。
這次路跑補給也很特別，草莓、木瓜、番茄無限量補充，都是林內鄉的農產，沒報名者仍可來跑，但是沒有贈品與摸彩。
(中時)
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