男酒駕自撞路燈 右手骨折

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蔡男酒駕撞上路燈桿。（柯宗緯翻攝）

蔡男右手骨折，車頭嚴重凹陷。（柯宗緯翻攝）

高市32歲蔡姓男子今晨近1時，酒駕逆向行駛三民區正興路163巷內，車子一頭撞向路旁路燈桿，車內兩個安全氣囊爆開，車頭也嚴重凹陷，蔡男全身多處挫傷，右手骨折需要開刀住院，經酒測值高達1.25毫克，全案依公共危險罪送辦。

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(中時)