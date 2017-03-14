中山工商學生許裴岑獲頒第十七屆保德信青少年志工菁英獎。（中山工商提供）

中山工商學生許裴岑獲頒第十七屆保德信青少年志工菁英獎，她自幼耳濡目染，也立志當志工。（中山工商提供）

中山工商資料處理科學生許裴岑的母親開設私人美髮店，27年來接受近30個寄養童，她從小耳濡目染，幫忙接送上下學和輔導，並鼓勵同儕加入志工行列，甚至把志工當成終身職志，今年榮獲傑出志工獎，14日接受校長林昭億公開表揚。

第十七屆保德信青少年志工菁英獎今年報名逾5千人，選出30位傑出志工獎，許裴岑日前在台北受獎，林昭億在朝會公開表揚，師生與有榮焉。

許裴岑的父親在油漆公司上班、母親開私人美髮店，家境小康，她母親當美髮學徒時，師傅教導接受別人幫助，未來有能力也要幫助別人，母親牢記在心，後來自行開店，民國七十九年即投入高雄市家扶中心寄養服務，是全高雄最資深的寄養家庭，迄今服務過近30個寄養童，愛心令人欽佩。

許裴岑上有姐姐和哥哥，許從小就與寄養童「同居」，從小時候的朋友身分，蛻變到長大後變成寄養童的心靈導師，接觸不少包括特教生、有偷竊行為偏差、亞斯伯格症者，不一而足，但「母規女隨」造就她悲天憫人，願意付出的特質，擔任志工甘之如飴。

許裴岑表示，受母親的影響很大，榮獲傑出志工獎，母親欣喜且慎重，受獎當天特地穿旗袍與她出席頒獎典禮，過去畢業典禮母親都缺席，這次母女同台亮相，令她感動萬分。

林昭億指出，許裴岑學業成績維持班上前十名，擔任禮賓生、輔導組長，做志工自動自發，還會鼓勵同儕參與學校三代同歡，率同學到創世、家扶中心義賣募款，擔任特奧志工等。

林昭億說，許裴岑通過電腦軟體應用乙級檢定，未來將以乙級技優方式申請朝陽科大社工系，終身投入志工行列。

(中時)