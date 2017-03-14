國內出現首例腸病毒重症確診個案

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福部疾管署今天公布今年國內首例腸病毒重症確診個案，病患是在台灣南部的1歲半男童，因2月下旬出現發燒、無故驚嚇與嚐睡，住院確診為克沙奇A2型腸病毒重症，經過治療後已經康復出院，疾管署呼籲民眾仍要提高警覺。

由於腸病毒重症病程發展快速，疾管署提醒民眾家中嬰幼兒如有診斷為腸病毒時，應留意是否出現嚐睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促、心跳加快等重症前兆病徵，請快速送醫。

病管署調查今年第1例腸病毒重症個案的同住接觸者中，其3歲的姐姐曾於220日曾確該為腸病，現已康復，其他人均無症狀。

疾管署強調，腸病毒傳染力極強，部分患者僅有類似感冒的輕微症狀，不易察覺與預防而成為傳染源，因此，民眾返家務必先更衣、以肥皂洗手，以降低感染風險。

(中時)