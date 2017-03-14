馬英九涉教唆洩密 最重判三年
前總統馬英九涉教唆洩密一案，今天（14日）被依違反《通訊保障及監察法》等起訴，根據法條規定，最重可處以三年有期徒刑。
前總統馬英九被控教唆洩密案，台北地檢署認定馬在2013年8月31日及9月4日涉嫌2度教唆前檢察總長黃世銘將特偵組調查報告，洩露給前行政院長江宜樺、前總統府副祕書長羅智強，今依違反《刑法》的公務員洩漏中華民國國防以外秘密罪嫌、《通訊保障及監察法》及《個人資料保護法》提起公訴。
台北地檢署表示，馬英九涉犯之罪行，由於時間、場所密接，屬於想像競合犯，建請法院從較重的《通訊保障及監察法》第27條第1項處斷。
條文明示「公務員或曾任公務員之人因職務知悉或持有依本法或其他法律之規定監察通訊所得應秘密之資料，而無故洩漏或交付之者，處三年以下有期徒刑。」
(中時電子報)
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