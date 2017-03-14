南韓檢察官本周將傳喚朴槿惠接受訊問

朴槿惠。(中新社)

南韓檢方今表示，因甫遭彈劾的總統朴槿惠(Park Geun-hye)涉及貪汙醜聞，本周計畫將傳喚她接受訊問。

根據南韓官媒韓聯社報導，朴槿惠將以嫌犯的身分接受訊問，檢方懷疑朴槿惠和崔順實共謀向三星集團強索資金。檢方團隊其中一人表示，明天將決定何時要傳喚朴槿惠並通知她。

雖然檢方的調查尚未結束，但上週五憲法法庭判決她的彈劾成立，朴槿惠成為南韓史上第一位被彈劾的總統，朴槿惠在遭到彈劾後失去了總統的刑事免責權。

朴槿惠的好友崔順實(Choi Soon-sil)涉嫌利用和她的關係，強迫企業捐款、閱讀政府機密文件，並利用關係幫主女兒進入菁英大學等，引發南韓人民對朴槿惠強烈不滿，並舉行大規模遊行抗議。

(中時電子報)