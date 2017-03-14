馬英九遭起訴 綠：總統不能毀憲亂政

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台北地檢署偵辦前總統馬英九洩密案今天起訴，民進黨發言人王閔生指出，今天的起訴只是司法再次認定馬英九「毀憲亂政」的事實；此案正凸顯總統不能干預司法、不能毀憲亂政。

台北地檢署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案，認為馬英九洩漏仍在偵查中的秘密事項等給他人，今天依違反通訊保障及監察法、個資法和刑法洩密罪起訴。

王閔生表示，此案正凸顯總統不能干預司法、不能毀憲亂政。前檢察總長黃世銘違法監聽國會議員，馬英九拿監聽當成政爭工具，這場由馬英九與黃世銘主導的「九月政爭」嚴重衝擊並傷害台灣民主。

王閔生指出，今天的起訴只是司法再次認定馬英九「毀憲亂政」的事實，也就是特偵組不可以違法監聽、檢察總長不可拿個案向總統報告、總統及總長也不可偵結前洩漏個資給第三人，民進黨期待檢方勿枉勿縱、公正辦案。1060314

(中央社)