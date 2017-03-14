北市府都發局黃姓簡任專門委員涉貪 遭約談

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(15:17更新內文)新北地檢署今日上午指揮廉政署幹員，針對晶鑽建設弊案發動第二波搜索行動，上午前往台北政府都發局及建築管理工程處及涉案公務員住所、李姓業者住所共5處搜索，並以涉犯貪污治罪條例等罪嫌約談曾任建管處主秘的黃姓都發局專委，戴姓工程員及李姓業者等3人到案說明。

檢廉在2月21日首度針對晶鑽建設行賄弊案發動搜索行動時，即曾搜索過黃姓專委、代姓工程員及前新北市地政局副局長王聖文住處、辦公處所，事後卻傳出王聖文在搜索後墜樓自殺，使得這宗貪瀆案更加引發外界矚目。

新北地檢署表示，李姓業者等人涉嫌於北市內湖區某建案申請相關執照過程中，行賄前北市府建築管理工程處前主任秘書、現北市府都發局黃姓專門委員，以及戴姓工程員，稍晚將會把3人移往地檢署複訊。

(中時)