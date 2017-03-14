虐貓在新加坡有代價 怪客被判入監1年半

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新加坡出現殘忍虐貓怪客，先狠心將母貓從政府組屋10樓拋下，還兩度把已瀕臨死亡邊緣的母貓朝地面猛摔，再使用打火機焚燒，這名虐貓怪客最後被新加坡法院判處監禁18周。

新加坡淡濱尼政府組屋區去年5月26日凌晨出現殘忍虐貓客。新加坡媒體「聯合早報」報導說，這名年僅25歲的男子法賈爾（Fajar Ashraf Fajar Ali）於案發時到住家樓下找貓咪玩耍，他先利用貓飼料引誘貓咪進入電梯，帶到10樓樓梯口，最後狠心把貓咪從10樓高的組屋拋下。

法賈爾先到樓下察看後發現貓咪已奄奄一息，卻仍兩度高舉貓咪朝地上猛摔，還用打火機焚燒這隻毫無抵抗能力的貓咪。

新加坡檢方指出，法賈爾在案發時精神正常，精神評估報告也沒有顯示罹患精神病，因此，不適合接受強制性的治療。

雖然法賈爾的委任律師認為，法賈爾已對虐貓行為感到十分後悔，請求法官酌情輕判，不過，新加坡法院認為無法容忍因憤怒而使用殘忍手段虐殺動物，結果判處他監禁18周。1060314

(中央社)