勸家長別寵小孩 陸小學副校長被嫌多事
中國大陸實行計劃生育，養成不少「小少爺」。杭州一所小學的副校長為培養學童自理能力，希望下雨天家長不進校接送，發訊息給全校600名學生家長，卻只有2人回覆，讓她難過一整天。
浙江錢江晚報今天報導，杭州市東園小學副校長吳海燕13日上午在校內發現，由於下雨，不少家長撐傘、背書包、牽孩子走進校園。孩童進教室前，不少家長彎下腰替孩子換上乾淨的球鞋。
吳海燕隨後走進廣播室向全校宣布，從今以後，雨天將不允許家長進校園接送學生。她還陸續寫了3條簡訊，透過討論群發給全校600多名學生的家長，呼籲家長培養孩子獨立做事的能力。
這3條訊息發出後「石沉大海」，吳海燕僅收到2名一年級學生家長的回覆，也只是短短2個字「收到」。平時熱鬧的家長微信群，更是沒絲毫動靜。
吳海燕隨後成立一個朋友圈抒發鬱悶的心情。她寫道：「今天做了一件不受家長和老師歡迎的事，從微信、短信發出後，從沒有的寂靜，明顯感覺到他們覺得『麻煩』。」
這則訊息馬上被近百條評論淹沒，支持她的聲音一面倒：「很正常的要求，孩子可以做到」、「支持學校從小培養孩子獨立意識，自己的事情自己做」。
吳海燕說，她之所以堅持這麼做，是因為中國家庭教育培養出很多「巨嬰」，很多孩子都喪失基本的自理能力，更可怕的是，他們連感恩都很難做到。
她認為，大多數家長並非反感學校管太多，而是習慣了，而這種習慣也影響了孩子。「溫柔的教育已經很多，是時候來點強硬的了，只要心裡無愧就好。」1060314
(中央社)
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