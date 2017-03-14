Fed會議前獲利了結賣壓湧　日股小跌

我要評比

投資人在美國聯邦準備理事會（Fed）開會前紛紛獲利了結，日本東京股市今天從15個月的高點滑落。

法新社報導，日經225指數下跌24.25點或0.12%，收19609.5點。東證一部指數下跌2.5點或0.16%，收1574.9點。（譯者：中央社許湘欣）1060314

(中央社)