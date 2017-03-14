張正琪：楊泮池幫郭明良安排工作

台大解聘教授張正琪今天公布通話錄音說，台大校長楊泮池去年底找她跟同被解聘的台大教授郭明良密會，當場要求郭明良辭職，還安排工作。立委陳宜民說，若屬實，應撤換楊泮池。

張正琪今天在國民黨立委陳宜民的陪同下於立法院召開記者會，並在會中播放1日晚間與郭明良的通話錄音，質疑台大校長楊泮池恐對於郭明良造假一事完全知情。

張正琪表示，論文造假案爆發後，楊泮池在去年11月11日召集台大副校長郭大維、主祕林達德、郭明良及她密會。她出示5人在密會時的座位圖說，楊泮池當場要求郭明良辭職，但會幫忙安排藥廠工作，也向兩人說明會安排調查委員，並要求兩人不得對外發言，並指定郭大維為教評會召集人。

張正琪也表示，台大論文造假案的初審與終審結果落差很大，1月13日初步報告直指郭明良、查詩婷及林明燦三人有論文造假情形，但2月24日教評會最後審議卻輕放三人，重懲非實際撰寫造假論文的她。

張正琪說，教評委員均非該領域專業，審理過程草率，公正性令人質疑。她質疑背後有影武者指示要圍張救楊。

她哽咽發表不自殺聲明，她說，「我，張正琪，絕對不會在我的研究室，注射麻醉藥自殺」、「做壞事的人，夜路走多了，一定會有力量制裁你」。盼教育部、科技部還她清白。

郭大維今天則向媒體出示登機證，指他去年11月8日到11日代表台大到墨西哥參加APRU（環太平洋大學聯盟）學術副校長會議，人並不在台灣，張正琪指控的密會是子虛烏有。

對此，張正琪說，這個會議有5個人，如果郭大維說他不在，那我看到的是什麼東西？那大家就一起上法院來測謊好了。

陳宜民表示，此次台大論文造假案審議程序顯有瑕疵，教育部應立即調查；張正琪提供的錄音若屬實，應立即解除楊泮池職務，另派代理校長重啟調查。要求科技部、教育部要秉公處理，不可選擇性辦案。1060314

(中央社)