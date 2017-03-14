WHA邀請函 李大維：今後1個月很關鍵

我要評比

外交部長李大維今天表示，台灣是否會收到世界衛生大會（WHA）的邀請函，目前還言之過早，但今後1個月是很關鍵的，目前還在努力。

媒體詢問，關鍵還是在對岸嗎？李大維說，「這我就不好講了」。

今年第70屆WHA將於5月22日到31日在日內瓦舉行，台灣自2009年起開始以「中華台北」的觀察員身分出席，去年受到兩岸關係影響，前衛福部長林奏延直至會議2週前，才收到邀請函，今年是否會收到邀請函，也引發關注。

李大維下午到立法院列席施政總質詢前，回答媒體詢問是否收到WHA邀請函時表示，現在才3月中旬，直到1週前的資訊，還是不清楚，目前沒有進一步的答案。

媒體問到是否卡關？李大維說，還言之過早，今後這1個月是很關鍵的，還在努力。1060314

(中央社)