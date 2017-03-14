這是愛情 陸老翁憶亡妻30年種桃花林

一句話記著一生一世，是多麼雋永的愛情。中國大陸一名72歲的老先生，30多年來種了滿山滿谷的桃花樹，只因為過世的妻子年輕時曾向他說過「喜歡桃花」。

綜合澎湃新聞、河南都市頻道等陸媒報導，這名老翁名叫宋丙躍，住在河南省偃師市。他與妻子年輕結識，妻子當年曾對他說過喜歡桃花；婚後，宋老先生就在家門前種了一棵桃花樹。

30年前妻子病逝後，宋老先生便瞞著家人，帶著妻子的骨灰，在自己承包的荒山野嶺住了下來，並開始種桃花樹。

時至今日，老先生已在山上種下上萬棵桃樹。他說，每當看到這些樹，便會想起已經過世的妻子，但「（桃樹）再怎麼陪，還是比不上人（妻子）」。

宋老先生也說，只要他活著，他就會一直種下去，不僅能讓安葬在山上的妻子「曬不著、淋不著」，也能造福後人，何樂而不為。1060314

(中央社)