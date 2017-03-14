超大暴風雪來襲 大紐約剉咧等

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今年最大暴風雪明天將侵襲大紐約地區，氣象單位預估這波「危及生命」暴風積雪可達16到20英吋。紐約市宣布明天停班停課，紐約州、市今晚午夜起進入緊急狀態。

受到暴風雪「史特拉」（Stella）影響，大紐約地區鐵公路及空中交通將大受影響。大都會運輸局（MTA）14日（美東時間）清晨4時起停止地面上地鐵行駛，地面下依舊維持，長島及北方等鐵路系統待明天清晨宣布停駛狀況。

另據航空追蹤網站「FlightAware.com」指出，紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia）、甘迺迪國際機場(JFK)及波士頓羅根機場（Logan）等，明天逾350航班受影響。

大紐約地區上週才剛度過短暫溫煦早春天氣，本週即籠罩在凜冽寒風中，明天將迎接今年最強大風暴來襲。氣象單位從新澤西州南部、北到波士頓均發布預警。在暴風雪預警涵蓋地區，如長島、康州東南部部分地區，甚至可能出現每小時風速60哩強風。

美國國家氣象局（National Weather Service）聲明指出，這波侵襲東岸的暴風雪自今天午夜開始，恐持續到週三凌晨。

美國總統川普在推特撰文要東岸民眾保持安全。紐約市政府除宣布明天停班停課外，市長白思豪（Bill de Blasio）也要市民待在家中、盡量不要出門，並將適時決定是否頒布旅行禁令（travel ban）。紐約州、市今晚午夜起進入「緊急狀態」。因應暴風雪硬仗，紐約市已有2400位緊急及清潔人員待命，同時準備了700輛撒鹽車和1600輛鏟雪車。紐約市迄今最大暴風雪是2016年1月，當時積雪達27.5英吋。

另外，市區內大部分超級市場今天到處人滿為患，湧進大批民眾採買民生必須品，加油站人潮也比平常多。1060314

(中央社)