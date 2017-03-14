曼尼獨聯合約曝光！享超VIP級待遇
44歲還想打！讓曼尼(Manny Ramirez)再度離開美國東進，但這次不是來台灣，而是加盟日本獨立聯盟的高知鬥犬隊，期望能打出好表現，爭取進軍日本職棒的機會，高知也很禮遇這名昔日的超級球星，除開出年薪300萬日圓(約82萬台幣)，還享有獨住高級飯店、壽司吃到飽等「超VIP級」的待遇。
據《波士頓環球報》記者史畢爾(Alex Speier)報導，高知隊除了讓他續穿99號球衣，同時還有賓士座車及司機；征戰客場時，也能獨享高級飯店住宿。此外，為了迎合曼尼獨有的習慣，也同意讓他照自己的方式練球。但其中最有趣的，是連吃到飽的壽司，也列在合約的條件裡。
高知隊表示，未來還會為曼尼開設個人網站，以販售他的系列商品。然而，過去曼尼效力中職義大犀牛，光月薪5萬美元(約155萬台幣)，就比他在獨聯還多；此外義大還提供一晚要價5萬台幣的義大飯店給他入住，但仍未讓曼尼久待。儘管高知隊傾全力想留住這名球星，若日職向他招手，恐怕也只能目送他離去。
(中時電子報)
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