一例一休爭議 張花冠建議從寬解釋

南投縣可能不實施勞基法一例一休新制，嘉義縣長張花冠指「這是違法的事情」，表示一例一休經立法院三讀通過，地方沒有權利說不要，有些行業有其特殊性，未來宣導期結束後，希望勞檢單位進行業務檢查時，應從寬解釋，給予產業更大的彈性空間。

張花冠表示，一例一休是經立法院三讀通過的法律，效力及於全國，但勞工和雇主對新制缺乏彈性有很多意見，因各產業類型差易極大，像是醫師、遊覽車等行業別特殊，建議應給予更大彈性空間，讓勞工想賺錢的多賺點錢，業主經營的業務量也能更大，這才是最完美的結局。

嘉義縣政府指出，為避免事業單位因法令認知不足，衍生勞資爭議，勞動部已訂頒「因應勞動基準法修正勞動監督檢查處理原則」，第1季1至3月為「宣導期」，第2季4到6月為「輔導期」，7月1日起為「檢查期」，縣府迄今針對各事業單位已辦理7場次說明會，並親自至各行業別講習20場次，如各事業單位對勞基法有任何問題，歡迎洽詢嘉義縣社會局勞資關係科。

(中時)