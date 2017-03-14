南投縣反一例一休 嘉市涂醒哲：不以為然

南投縣表示擬不跟進一例一休，對此，嘉義市長涂醒哲認為，勞基法的效力是全國的，對於一例一休，市府一直以來努力宣導與舉辦研討會，要讓資方與勞方了解細節，避免誤解或誤傳，對於南投縣的作法，市府不以為然，認為法律上路後應要加強宣導，輔導企業與民眾了解，南投縣做法只會讓民眾無所適從。

(中時)