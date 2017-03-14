嘿咻時爆打女友被告 毒男星堅稱：她是抖M

IRON因傷害女友遭起訴，但他稱女友是被虐狂。（圖／取自新浪韓娛微博）

25歲韓國饒舌歌手Iron去年4月曾捲入呼大麻事件，被判緩刑2年，今(14日)韓媒報導他嘿咻時施暴不聽話的女友，又在女方提分手時痛打對方，導致對方臉受傷、小拇指骨折，首爾中央地方檢察廳今將他以傷害罪採取不拘留起訴，但稍早他又接受媒體訪問，翻盤稱是女方有性被虐狂，也就是俗稱的抖M。

稍早《韓聯社》報導，IRON去年9月在家中與同齡女友發生性行為時，因對方不聽話，IRON便出拳教訓對方，女友後來提分手，IRON又狠揍對方，過程中IRON還衝到廚房拿利器自殘，將右大腿刺出血後，威脅要誣賴女方是兇手，以此逼迫不准報警，恐怖情人行徑曝光，引發熱議。

被眾人罵翻後，IRON剛接受《朝鮮體育》訪問，澄清：「動手是女方要求的」，他稱女友是被虐狂，總說「這樣才能滿足」，不堪女方瘋狂要求加上疑似劈腿，IRON稱分手其實是他提的，當下他沒威脅自殘，還發誓：「絕對沒對女生使用暴力」，令人聯想到金賢重先前被爆家暴事件，真相令人霧裡看花。

(中時電子報)