李進勇慰勞教召後備軍人：國際情勢變化無常

我要評比

李進勇（右五）慰勞被教召的後備軍人，並與他們一起午餐慶生。（雲林縣府提供）

雲林縣籍後備軍人106年度篩選出2000多名分3梯次，於成功嶺營區接受5至7天教育召集訓練，首梯有600名後備軍人從11日至17日接受參訊，雲林縣長李進勇前往慰勞，與戰士們共進午餐。

李進勇表示，東亞情勢緊張，南北韓政局動盪，國際情勢變化無常，國家要有足夠的國防力量，保護國家安全，捍衛國人生命財產安全。

李進勇指出，在中央「精簡常備、廣儲後備」的國防政策下，必須落實召集訓練工作，厚植後備戰力，支援常備兵力，強化國防戰力。

李進勇也感謝召訓後備軍人不定時接受教召訓練，不論士農工商各業，都能聞令報到，精進體能與戰技，作為國防不可或缺的重要力量。

(中時)