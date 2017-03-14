貼防疫醫師標籤 疾管署再戰滿天星粉專

臉書「滿天星素人連線」散播防疫醫師鼓勵毒趴言論，疾管署擬告。但該粉絲頁又發文引戰，疾管署今天再度闢謠，防疫醫師演講是愛滋防範宣導，要年輕人遠離毒品。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞13日表示，「滿天星素人連線」專頁貼文指出疾管署防疫醫師黃士澤開課宣導跑趴及用藥安全，是變相鼓勵同志跑趴使用娛樂性藥物，但這是不實質疑，疾管署嚴予駁斥，並蒐集資料研擬提告。

不過，滿天星粉絲專頁今天又貼出黃士澤演講的海報，質疑座談會上可有談愛滋感染防疫？座談會的廣告詞是「跑趴、跑趴還是跑趴」，反問疾管署，「到底誰在造謠誹謗？」

羅一鈞今天回應表示，海報上黃士澤手上拿的就是愛滋唾液篩檢棒，且海報上說的「跑趴Man Fashion」就是要宣導跑趴的年輕朋友應遠離毒品、定期篩檢愛滋。黃士澤的演講簡報超過一半的內容在講愛滋防治宣導的政策。

有心人士一再散播不實言論，羅一鈞說，有些有心人士「看到黑影就開槍」，但如果不制止這樣的錯誤言論，會讓防疫宣導出現寒蟬效應，且也讓代表官署出去宣導正確觀念的年輕防疫醫師承受污衊、委屈。黃士澤的演講絕無鼓勵毒趴，反而是提供正確資訊，希望年輕人遠離毒品，不能放任錯誤言論蔓延。1060314

(中央社)