貼防疫醫師標籤 疾管署再戰滿天星粉專
臉書「滿天星素人連線」散播防疫醫師鼓勵毒趴言論，疾管署擬告。但該粉絲頁又發文引戰，疾管署今天再度闢謠，防疫醫師演講是愛滋防範宣導，要年輕人遠離毒品。
衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞13日表示，「滿天星素人連線」專頁貼文指出疾管署防疫醫師黃士澤開課宣導跑趴及用藥安全，是變相鼓勵同志跑趴使用娛樂性藥物，但這是不實質疑，疾管署嚴予駁斥，並蒐集資料研擬提告。
不過，滿天星粉絲專頁今天又貼出黃士澤演講的海報，質疑座談會上可有談愛滋感染防疫？座談會的廣告詞是「跑趴、跑趴還是跑趴」，反問疾管署，「到底誰在造謠誹謗？」
羅一鈞今天回應表示，海報上黃士澤手上拿的就是愛滋唾液篩檢棒，且海報上說的「跑趴Man Fashion」就是要宣導跑趴的年輕朋友應遠離毒品、定期篩檢愛滋。黃士澤的演講簡報超過一半的內容在講愛滋防治宣導的政策。
有心人士一再散播不實言論，羅一鈞說，有些有心人士「看到黑影就開槍」，但如果不制止這樣的錯誤言論，會讓防疫宣導出現寒蟬效應，且也讓代表官署出去宣導正確觀念的年輕防疫醫師承受污衊、委屈。黃士澤的演講絕無鼓勵毒趴，反而是提供正確資訊，希望年輕人遠離毒品，不能放任錯誤言論蔓延。1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。