傳立委介入人事 馮世寬：我不接受關說
國防部長馮世寬今天表示，他從來沒有接受過關說，軍中的人事的選定與甄選，都有一定的程序，「而且我可以告訴你們，我不接受關說」。
媒體報導，某南部民主進步黨籍立法委員強行介入國軍少將人事安排，國防部召開人事評議委員會，通過立委舉薦人選；國防部昨天澄清，媒體報導某立委介入非事實。
馮世寬今天下午在立法院接受訪問時，被問到是否真的有立委關說，他表示，他從來沒有接受過關說，軍中的人事的選定與甄選，都有一定的程序，「而且我可以告訴你們，我不接受關說」。
隨後，國防部發言人陳中吉在面對媒體時則表示，媒體所報導的不是事實，有關相關人事作業的規定，國軍都有一套標準作業程序，他們都按照這程序來走。
陳中吉指出，國軍超出黨派、地域還有個人，只要是中華民國的國軍，就是為中華民國服務，沒有什麼黨派的問題；他也說，馮世寬也沒有如媒體所說的，在清泉崗營區針對人事案拍桌大罵。1060314
(中央社)
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