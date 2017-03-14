紐約客愛她 大無畏女孩可望永久駐足

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紐約「每日新聞」（Daily News）今天寫道，日前放置在紐約華爾街知名公牛塑像前的「大無畏女孩」雕像，可能會永遠留下來了。

法新社報導，這座3月8日國際婦女節前夕設置、為了彰顯性別多元的塑像本來只是暫時性質，但由於大受歡迎，許多人紛紛連署，要求「她」永遠駐足。

看起來充滿決心、垂眼睥睨公牛的「大無畏女孩」雕像由藝術家維斯巴爾（Kristen Visbal）創作，在世界最大資產管理公司之一的道富環球投資管理公司（SSGA）安排下放置於此。

原本大無畏女孩計畫放置在華爾街這個地點的時間為1週，但放上去的隔天，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）就表示將持續到4月2日。

道富策略關係部主管馬弗洛（Jill Mavro）說：「我們這座雕像放在這裡給全華爾街的人看，在這個全美企業不得不注意她的地方。」

在change.org網站上要求大無畏女孩永遠留下來的線上請願，更已經吸引超過1萬7600名支持者連署。

道富公司發言人證實，已與市政府官員討論要讓大無畏女孩永遠留下來，她說：「大眾展現如此強大的支持，讓我們震撼不已。」（譯者：中央社許湘欣）1060314

(中央社)